Байрамов: Динамика переговорного процесса между Азербайджаном и Армений достаточна высока

Динамика переговорного процесса между Азербайджаном и Армений высока.

Динамика переговорного процесса между Азербайджаном и Армений высока.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов перед началом трехсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств России Сергеем Лавровым и Армении Араратом Мирзояном.

Он отметил, что в последний раз главы МИД встречались чуть более двух месяцев назад, с тех пор было большое количество встреч, контактов на разных уровнях.

"Хоть и динамика переговорного процесса достаточна высока, результаты несколько уступают динамике. Но неправильно говорить, что положительных результатов вообще нет", - сказал Байрамов.

По словам главы МИД Азербайджана, в ходе нынешней встречи также будет возможно пройтись и обменяться мнениями по всему спектру вопросов. "Но и традиционно, в таком формате мы с армянской делегацией делаем фокус на обсуждении остающихся статей мирного договора", - отметил Дж.Байрамов.