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Байрамов: Декларация - основа для углубления сотрудничества по многим направлениям

Байрамов: Декларация - основа для углубления сотрудничества по многим направлениям "Подписание Шушинской декларации с одной стороны является абсолютно важным и историческим событием, которая однозначно имеет колоссальное значение для будущего. Но с другой стороны она является абсолютно естественной, потому что взаимопонимание, сотруднич
Внешняя политика
19 июня 2021 г. 15:27
Байрамов: Декларация - основа для углубления сотрудничества по многим направлениям
Джейхун Байрамов

"Подписание Шушинской декларации с одной стороны является абсолютно важным и историческим событием, которая однозначно имеет колоссальное значение для будущего. Но с другой стороны она является абсолютно естественной, потому что взаимопонимание, сотрудничество и взаимная поддержка наших стран были на уровне союзнических".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Он отметил, что декларация "очень широкая, разнонаправленная, разносторонняя и она создает очень серьезную основу для развития и еще большего углубления сотрудничества по многим направлениям".

Отметим, что Джейхун Байрамов участвует на Анатолийском дипломатическом форуме (ADF), который проходит в турецкой Анталье с 18 по 20 июня.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Shusha Declaration creates basis for deepening cooperation
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Şuşa Bəyannaməsi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün əsas yaradır"

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