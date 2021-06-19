Байрамов: Декларация - основа для углубления сотрудничества по многим направлениям

"Подписание Шушинской декларации с одной стороны является абсолютно важным и историческим событием, которая однозначно имеет колоссальное значение для будущего. Но с другой стороны она является абсолютно естественной, потому что взаимопонимание, сотруднич

"Подписание Шушинской декларации с одной стороны является абсолютно важным и историческим событием, которая однозначно имеет колоссальное значение для будущего. Но с другой стороны она является абсолютно естественной, потому что взаимопонимание, сотрудничество и взаимная поддержка наших стран были на уровне союзнических".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Он отметил, что декларация "очень широкая, разнонаправленная, разносторонняя и она создает очень серьезную основу для развития и еще большего углубления сотрудничества по многим направлениям".

Отметим, что Джейхун Байрамов участвует на Анатолийском дипломатическом форуме (ADF), который проходит в турецкой Анталье с 18 по 20 июня.