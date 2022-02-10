Байрамов: Cтраны Движения неприсоединения высоко оценивают председательство Азербайджана

Страны-члены Движения неприсоединения высоко оценивают председательство Азербайджана в организации.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
Глава МИД отметил, что в октябре 2021 года была создана молодежная сеть Движения неприсоединения. "Несмотря на то, что она создана совсем недавно, с первых дней она вовлечена в работу организации",- добавил он.
По его словам, в этом году планируется провести множество мероприятий молодежной сети ДН, и сегодняшняя конференция в Университете ADA также является частью этого плана мероприятий.
По его словам, участники конференции обсуждают важные мировые проблемы, в частности вопросы изменения климата.
Глава МИД отметил, что в конференции симуляции модели ДН также принимают участие студенты, которые обучаются в Баку благодаря стипендиальной программе для стран-участниц Движения неприсоединения.
Движение неприсоединения, крупнейшая после ООН международная организация, отметила в прошлом году свое 60-летие. В организации, деятельность которой основывается на принципах укрепления мира и глобальной солидарности, в настоящее время председательствует Азербайджан.