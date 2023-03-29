Байрамов: Ценим интерес израильских компаний к сотрудничеству в реализации концепции "умных городов"

Азербайджан ценит участие израильской стороны в сотрудничестве в реализации концепции умных городов и сел на освобожденных территориях.

Азербайджан ценит интерес израильских компаний к сотрудничеству в реализации концепции "умных городов" на освобожденных территориях страны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня по итогам встречи с израильским коллегой Эли Коэном.

"После окончания конфликта Азербайджан развернул на освобожденных территориях широкомасштабные реставрационные и восстановительные работы. Будут восстановлены и реконструированы 9 городов и сотни сел. Эти проекты основаны на концепции "умных" городов. Ценим интерес израильской стороны к сотрудничеству в этой сфере", - сказал Байрамов.

Глава МИД также поблагодарил Израиль за поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, проявленные как до, так и во время Отечественной войны 2020 года.