Байрамов: Ценим интерес израильских компаний к сотрудничеству в реализации концепции "умных городов"

Азербайджан ценит интерес израильских компаний к сотрудничеству в реализации концепции "умных городов" на освобожденных территориях страны.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня по итогам встречи с израильским коллегой Эли Коэном.
"После окончания конфликта Азербайджан развернул на освобожденных территориях широкомасштабные реставрационные и восстановительные работы. Будут восстановлены и реконструированы 9 городов и сотни сел. Эти проекты основаны на концепции "умных" городов. Ценим интерес израильской стороны к сотрудничеству в этой сфере", - сказал Байрамов.
Глава МИД также поблагодарил Израиль за поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, проявленные как до, так и во время Отечественной войны 2020 года.