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Байрамов: Азербайджан будет поддерживать Турцию столько, сколько потребуется

Байрамов: Азербайджан будет поддерживать Турцию столько, сколько потребуется Азербайджан будет поддерживать братскую Турцию столько, сколько потребуется.
Внешняя политика
11 февраля 2023 г. 16:36
Байрамов: Азербайджан будет поддерживать Турцию столько, сколько потребуется

Азербайджан будет поддерживать братскую Турцию столько, сколько потребуется.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на пресс-конференции в Кахраманмараше.

По словам министра, каждый в Азербайджане испытал большое потрясение в связи со страшным землетрясением, произошедшим в братской Турции: "Для нас это такой же большой удар. С первых часов землетрясения Азербайджан объявил, что он рядом с Турцией. По поручению нашего президента, первая делегация из Азербайджана вылетела в Турцию уже через несколько часов после землетрясения".

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Версия на английском языке Bayramov: Azerbaijan will support Turkiye as much as is needed
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bundan sonra da nə qədər ehtiyac olacaqsa, Türkiyənin yanındayıq"

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