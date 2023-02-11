Байрамов: Азербайджан будет поддерживать Турцию столько, сколько потребуется

Азербайджан будет поддерживать братскую Турцию столько, сколько потребуется.

Азербайджан будет поддерживать братскую Турцию столько, сколько потребуется.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на пресс-конференции в Кахраманмараше.

По словам министра, каждый в Азербайджане испытал большое потрясение в связи со страшным землетрясением, произошедшим в братской Турции: "Для нас это такой же большой удар. С первых часов землетрясения Азербайджан объявил, что он рядом с Турцией. По поручению нашего президента, первая делегация из Азербайджана вылетела в Турцию уже через несколько часов после землетрясения".