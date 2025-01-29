Байрамов: Приветствуем намерение Анкары и Ташкента участвовать в проектах на освобожденных территориях

Азербайджан приветствует заинтересованность Турции и Узбекистана в реализации совместных проектов на освобожденных территориях.

Азербайджан приветствует заинтересованность Турции и Узбекистана в реализации совместных проектов на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов написал в соцсети "Х", комментируя подписанную в Анкаре итоговую декларацию трехсторонней министерской встречи Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Байрамов выразил уверенность в том, что Анкарская декларация поспособствует укреплению сотрудничества по региональным и международным внешнеполитическим вопросам, а также его углублению в области экономики, торговли и инвестиций, транспорта и коммуникаций.

"Особо радует заинтересованность братских стран в реализации совместных проектов по восстановлению и разминированию на освобожденных территориях Азербайджана", - подчеркнул министр.