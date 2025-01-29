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Байрамов: Приветствуем намерение Анкары и Ташкента участвовать в проектах на освобожденных территориях

Байрамов: Приветствуем намерение Анкары и Ташкента участвовать в проектах на освобожденных территориях Азербайджан приветствует заинтересованность Турции и Узбекистана в реализации совместных проектов на освобожденных территориях.
Внешняя политика
29 января 2025 г. 16:02
Байрамов: Приветствуем намерение Анкары и Ташкента участвовать в проектах на освобожденных территориях

Азербайджан приветствует заинтересованность Турции и Узбекистана в реализации совместных проектов на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов написал в соцсети "Х", комментируя подписанную в Анкаре итоговую декларацию трехсторонней министерской встречи Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Байрамов выразил уверенность в том, что Анкарская декларация поспособствует укреплению сотрудничества по региональным и международным внешнеполитическим вопросам, а также его углублению в области экономики, торговли и инвестиций, транспорта и коммуникаций.

"Особо радует заинтересованность братских стран в реализации совместных проектов по восстановлению и разминированию на освобожденных территориях Азербайджана", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке Baku welcomes Türkiye and Uzbekistan's interest in implementing joint projects in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyə və Özbəkistanın azad edilmiş ərazilərdə yenidənqurma işlərində dəstəyini təqdir edib

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