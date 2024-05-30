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Байрамов пригласил Пакистан воспользоваться международными маршрутами, проходящими через Азербайджан

Байрамов пригласил Пакистан воспользоваться международными маршрутами, проходящими через Азербайджан Баку приглашает Исламабад воспользоваться возможностями международных транспортных маршрутов, проходящих по территории Азербайджана.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 11:56
Байрамов пригласил Пакистан воспользоваться международными маршрутами, проходящими через Азербайджан

Баку приглашает Исламабад воспользоваться возможностями Бакинского международного морского порта и международных транспортных маршрутов, проходящих по территории Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром в Исламабаде.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с Пакистаном и поддержке со стороны Исламабада на многосторонних платформах, включая Движение неприсоединения, ОИС, Организацию экономического сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, где Азербайджан будет председательствовать в 2024-2026 гг.

"Мы должны активизировать наше экономическое сотрудничество и сделать его более всеобъемлющим. Учитывая совместные инвестиционные проекты в области энергетики, информационных технологий, фармацевтики, тяжелой и легкой промышленности, сельского хозяйства, туризма и транспорта, уверен, что очередное восьмое заседание совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Пакистан, которое состоится в Исламабаде в конце этого года, придаст дополнительный импульс экономическому сотрудничеству",- сказал Байрамов.

Он также подчеркнул, что пакистанские предприниматели могут воспользоваться благоприятными условиями и привилегиями, предлагаемыми в Свободной экономической зоне "Алят".

Глава МИД подчеркнул, что прямые авиарейсы между Азербайджаном и Пакистаном способствуют развитию туризма в обеих странах. "В настоящее время из Баку в Исламабад, Лахор и Карачи совершается шесть рейсов в неделю. В прошлом году Азербайджан посетили около 55 тыс. пакистанских туристов. А за первые четыре месяца 2024 года их число приблизилось к 20 тыс.", - добавил Байрамов.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM invites Pakistan to take advantage of international routes passing through Azerbaijan

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