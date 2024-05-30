Байрамов пригласил Пакистан воспользоваться международными маршрутами, проходящими через Азербайджан

Баку приглашает Исламабад воспользоваться возможностями международных транспортных маршрутов, проходящих по территории Азербайджана.

Баку приглашает Исламабад воспользоваться возможностями Бакинского международного морского порта и международных транспортных маршрутов, проходящих по территории Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром в Исламабаде.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с Пакистаном и поддержке со стороны Исламабада на многосторонних платформах, включая Движение неприсоединения, ОИС, Организацию экономического сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, где Азербайджан будет председательствовать в 2024-2026 гг.

"Мы должны активизировать наше экономическое сотрудничество и сделать его более всеобъемлющим. Учитывая совместные инвестиционные проекты в области энергетики, информационных технологий, фармацевтики, тяжелой и легкой промышленности, сельского хозяйства, туризма и транспорта, уверен, что очередное восьмое заседание совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Пакистан, которое состоится в Исламабаде в конце этого года, придаст дополнительный импульс экономическому сотрудничеству",- сказал Байрамов.

Он также подчеркнул, что пакистанские предприниматели могут воспользоваться благоприятными условиями и привилегиями, предлагаемыми в Свободной экономической зоне "Алят".

Глава МИД подчеркнул, что прямые авиарейсы между Азербайджаном и Пакистаном способствуют развитию туризма в обеих странах. "В настоящее время из Баку в Исламабад, Лахор и Карачи совершается шесть рейсов в неделю. В прошлом году Азербайджан посетили около 55 тыс. пакистанских туристов. А за первые четыре месяца 2024 года их число приблизилось к 20 тыс.", - добавил Байрамов.