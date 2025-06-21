Байрамов: Баку обеспокоен расширением географии напряженности на Ближнем Востоке

Байрамов: Баку обеспокоен расширением географии напряженности на Ближнем Востоке

Азербайджан обеспокоен расширением географии напряженности на Ближнем Востоке, в том числе военными операциями против соседнего Ирана.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 51-й сессии СМИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Байрамов подчеркнул, что Баку призывает к восстановлению дипломатического процесса на основе норм и принципов международного права.

Министр также коснулся гуманитарной ситуации в Сирии, подчеркнув важность поддержки международным сообществом шагов по восстановлению и реинтеграции в регионе.