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Байрамов: Баку обеспокоен расширением географии напряженности на Ближнем Востоке

Байрамов: Баку обеспокоен расширением географии напряженности на Ближнем Востоке Байрамов: Баку обеспокоен расширением географии напряженности на Ближнем Востоке
Внешняя политика
21 июня 2025 г. 18:34
Байрамов: Баку обеспокоен расширением географии напряженности на Ближнем Востоке

Азербайджан обеспокоен расширением географии напряженности на Ближнем Востоке, в том числе военными операциями против соседнего Ирана.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 51-й сессии СМИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Байрамов подчеркнул, что Баку призывает к восстановлению дипломатического процесса на основе норм и принципов международного права.

Министр также коснулся гуманитарной ситуации в Сирии, подчеркнув важность поддержки международным сообществом шагов по восстановлению и реинтеграции в регионе.

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Версия на английском языке Bayramov: Baku concerned about widening geography of tensions in Middle East
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: Bakı Yaxın Şərqdə gərginliyin coğrafiyasının genişlənməsindən narahatdır

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