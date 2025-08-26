О нас

Байрамов: Азербайджан ждет от Армении изменений в конституцию для подписания мирного соглашения

Внешняя политика
26 августа 2025 г. 15:52
Байрамов: Азербайджан ждет от Армении изменений в конституцию для подписания мирного соглашения

Баку ожидает от Еревана внесения изменений в армянскую конституцию и полного устранения территориальных претензий к Азербайджану для подписания мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана в Вашингтон.

Министр также заявил, что в Совместной декларации, подписанной в Вашингтоне, особо подчеркивается важность беспрепятственной связи с Нахчыванской АР, как неотъемлемой части Азербайджана.

"Зангезурский коридор (Маршрут Трампа), часть которого пройдет по территории Армении, обеспечит целостную связь внутри Азербайджана и региональную экономическую интеграцию. Этот проект также расширит региональные торговые и транспортные возможности", - подчеркнул Байрамов.

