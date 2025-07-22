Байрамов: Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Грузией в сфере туризма

Азербайджан нацелен на развитие сотрудничества с Грузией, учитывая наличие большого потенциала в этом направлении.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Тбилиси.
"В ближайшие месяцы и годы будут предприняты более целенаправленные шаги для развития двустороннего сотрудничества", – подчеркнул Байрамов.
Министр также отметил наличие значительного потенциала сотрудничества в сфере туризма. "Выгодное географическое положение наших стран актуализирует реализацию совместных туристических проектов", – добавил он.
В заключение Джейхун Байрамов пригласил своего грузинского коллегу с официальным визитом в Азербайджан.