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Байрамов: Азербайджан выступает за эффективную деятельность ООН

Байрамов: Азербайджан выступает за эффективную деятельность ООН Азербайджан выступает за эффективную деятельность ООН, и остается приверженным принципам Устава ООН, многосторонности и расширению сотрудничества с органами ООН, включая Управление Верховного комиссара по правам человека и другие правозащитные механизмы,
Внешняя политика
2 марта 2022 г. 17:55
Байрамов: Азербайджан выступает за эффективную деятельность ООН
Джейхун Байрамов

Азербайджан выступает за эффективную деятельность ООН, и остается приверженным принципам Устава ООН, многосторонности и расширению сотрудничества с органами ООН, включая Управление Верховного комиссара по правам человека и другие правозащитные механизмы, основанные на взаимном диалоге и подлинном уважении.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления в видеоформате на 49-ом заседании Совета ООН по правам человека.

Он напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня вступления Азербайджана в ООН.

Глава МИД добавил, что Азербайджан продолжает поддерживать Совет ООН по правам человека как заслуживающий доверия и ответственный глобальный орган.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan BMT-nin səmərəli fəaliyyətinin tərəfdarıdır”
Версия на английском языке Bayramov: Azerbaijan stands for effective UN activities

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