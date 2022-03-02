Байрамов: Азербайджан выступает за эффективную деятельность ООН

Азербайджан выступает за эффективную деятельность ООН, и остается приверженным принципам Устава ООН, многосторонности и расширению сотрудничества с органами ООН, включая Управление Верховного комиссара по правам человека и другие правозащитные механизмы,

Азербайджан выступает за эффективную деятельность ООН, и остается приверженным принципам Устава ООН, многосторонности и расширению сотрудничества с органами ООН, включая Управление Верховного комиссара по правам человека и другие правозащитные механизмы, основанные на взаимном диалоге и подлинном уважении.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления в видеоформате на 49-ом заседании Совета ООН по правам человека.

Он напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня вступления Азербайджана в ООН.

Глава МИД добавил, что Азербайджан продолжает поддерживать Совет ООН по правам человека как заслуживающий доверия и ответственный глобальный орган.