О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД: Азербайджан рассматривает ОБСЕ как главную опору общеевропейской архитектуры безопасности

Глава МИД: Азербайджан рассматривает ОБСЕ как главную опору общеевропейской архитектуры безопасности Азербайджан всегда рассматривал ОБСЕ как главную опору общеевропейской архитектуры безопасности и ценил ее роль в реализации видения Европы без разделительных линий и зон влияния.
Внешняя политика
19 января 2022 г. 17:55
Глава МИД: Азербайджан рассматривает ОБСЕ как главную опору общеевропейской архитектуры безопасности
Джейхун Байрамов

Азербайджан всегда рассматривал ОБСЕ как главную опору общеевропейской архитектуры безопасности и ценил ее роль в реализации видения Европы без разделительных линий и зон влияния.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления в Вене на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Как подчеркнул министр, "в условиях продолжающейся эрозии многосторонности и растущего соперничества между военно-политическими блоками необходимо поддерживать неделимость безопасности, закрепленную в основополагающих документах ОБСЕ".

Программа председательства Азербайджана в форуме будет охватывать важные и своевременные темы, такие как соблюдение международного гуманитарного права и защита гражданских лиц; гуманитарная деятельность, связанная с разминированием; роль неприсоединившихся стран в европейской архитектуре безопасности; борьба с терроризмом; резолюция 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности и постконфликтное восстановление и миростроительство.

Отметим, что с января Азербайджан принял председательство на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (FSC), которое сменяется трижды в год.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
14 января 2022 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi