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Байрамов: Азербайджан продолжит комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей

Байрамов: Азербайджан продолжит комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей "Азербайджан продолжит комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей".
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 22:40
Байрамов: Азербайджан продолжит комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей

"Азербайджан продолжит комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Было подчеркнуто, что на азербайджанских территориях ведется работа по ликвидации так называемого режима и разоружению армянских вооруженных формирований, а также их выводу с азербайджанских территорий, при этом Азербайджан заинтересован в продвижении мирного процесса с Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Qarabağdakı erməni sakinlərin ehtiyaclarının qarşılanması üçün kompleks tədbirlər davam etdiriləcək

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