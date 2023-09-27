Байрамов: Азербайджан продолжит комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей

"Азербайджан продолжит комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей".

"Азербайджан продолжит комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Было подчеркнуто, что на азербайджанских территориях ведется работа по ликвидации так называемого режима и разоружению армянских вооруженных формирований, а также их выводу с азербайджанских территорий, при этом Азербайджан заинтересован в продвижении мирного процесса с Арменией.