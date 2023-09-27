Байрамов: Азербайджан продолжит комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей

"Азербайджан продолжит комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей".
Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Было подчеркнуто, что на азербайджанских территориях ведется работа по ликвидации так называемого режима и разоружению армянских вооруженных формирований, а также их выводу с азербайджанских территорий, при этом Азербайджан заинтересован в продвижении мирного процесса с Арменией.