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Байрамов: Азербайджан признает территориальную целостность и суверенитет Украины

Байрамов: Азербайджан признает территориальную целостность и суверенитет Украины Байрамов: Азербайджан признает территориальную целостность и суверенитет Украины
Внешняя политика
25 мая 2025 г. 13:19
Байрамов: Азербайджан признает территориальную целостность и суверенитет Украины

Азербайджан признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Баку.

Байрамов отметил, что в ходе сегодняшних переговоров в узком и расширенном составах были затронуты вопросы развития двусторонних отношений, а также сотрудничество на многосторонних платформах.

"Также обменялись мнениями по важным вопросам региональной и глобальной повестки. Азербайджан и Украина в двусторонних отношениях всегда придавали важное значение нормам и принципам международного права", - отметил он.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Azerbaijan supports Ukraine's territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəkləyir

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