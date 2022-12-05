Байрамов: Азербайджан приветствует участие компаний РФ в восстановлении освобожденных земель

Азербайджан приветствует участие российских компаний в восстановлении освобожденных территорий.

Азербайджан приветствует участие российских компаний в восстановлении освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Азербайджан активно восстанавливает освобожденные от оккупации территории. В течение этого года на данные территории были совершены многочисленные миссии бизнес делегаций РФ. Приветствуем участие российских компаний в восстановлении освобожденных территорий",- сказал он.

Министр отметил, что в ходе сегодняшней встречи отдельно обсуждалась необходимость продвижения проекта "Север- Юг". "Мы считаем, что потенциал данного проекта и транзитного маршрута намного больше",- заявил Байрамов.