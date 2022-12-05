О нас

Байрамов: Азербайджан приветствует участие компаний РФ в восстановлении освобожденных земель

Байрамов: Азербайджан приветствует участие компаний РФ в восстановлении освобожденных земель Азербайджан приветствует участие российских компаний в восстановлении освобожденных территорий.
Внешняя политика
5 декабря 2022 г. 15:35
Байрамов: Азербайджан приветствует участие компаний РФ в восстановлении освобожденных земель

Азербайджан приветствует участие российских компаний в восстановлении освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Азербайджан активно восстанавливает освобожденные от оккупации территории. В течение этого года на данные территории были совершены многочисленные миссии бизнес делегаций РФ. Приветствуем участие российских компаний в восстановлении освобожденных территорий",- сказал он.

Министр отметил, что в ходе сегодняшней встречи отдельно обсуждалась необходимость продвижения проекта "Север- Юг". "Мы считаем, что потенциал данного проекта и транзитного маршрута намного больше",- заявил Байрамов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Bayramov: Azerbaijan welcomes participation of Russian companies in restoration of liberated lands
Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: “Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında Rusiya şirkətlərinin iştirakını alqışlayır”

Другие новости из категории

Лавров: Пражские договоренности лидеров Азербайджана и Армении имеют рубежное значение
Лавров: Пражские договоренности лидеров Азербайджана и Армении имеют рубежное значение
5 декабря 2022 г. 16:10
Главы МИД Азербайджана и России обсудили экологическую ситуацию в Карабахе
Главы МИД Азербайджана и России обсудили экологическую ситуацию в Карабахе
5 декабря 2022 г. 15:59
Ахмед Обалы: Переименование Азербайджана было бы положительным шагом со стратегической точки зрения
Ахмед Обалы: Переименование Азербайджана было бы положительным шагом со стратегической точки зрения
5 декабря 2022 г. 15:55
Байрамов: Третий раунд переговоров по проекту мирного договора может пройти до конца года
Байрамов: Третий раунд переговоров по проекту мирного договора может пройти до конца года
5 декабря 2022 г. 15:40
Руководитель центра: Мы должны довести до мира глас наших южно-азербайджанских братьев
Руководитель центра: Мы должны довести до мира глас наших южно-азербайджанских братьев
5 декабря 2022 г. 15:26
Байрамов: 2022 год успешен для торгово-экономических отношений Азербайджана и РФ
Байрамов: 2022 год успешен для торгово-экономических отношений Азербайджана и РФ
5 декабря 2022 г. 15:22
Лавров: Декларация о союзническом взаимодействии задала вектор сотрудничества Баку и Москвы
Лавров: Декларация о союзническом взаимодействии задала вектор сотрудничества Баку и Москвы
5 декабря 2022 г. 15:15
Лавров: Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться
Лавров: Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают поступательно развиваться
5 декабря 2022 г. 15:09
Главы МИД Азербайджана и России подписали план межмидовских консультаций
ФотоГлавы МИД Азербайджана и России подписали план межмидовских консультаций
5 декабря 2022 г. 15:01
Лавров: Россия намерена способствовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Лавров: Россия намерена способствовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией
5 декабря 2022 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi