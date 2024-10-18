Байрамов: Баку придает значимость региональному диалогу на фоне попыток эскалации со стороны внерегиональных держав

Азербайджан придает значимость сотрудничеству и диалогу со странами региона на фоне попыток внерегиональных держав нарастить напряженность на Южном Кавказе, в том числе путем милитаризации.

Азербайджан придает значимость сотрудничеству и диалогу со странами региона на фоне попыток внерегиональных держав нарастить напряженность на Южном Кавказе, в том числе путем милитаризации.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на министерском заседании "3+3" в Стамбуле.

В нынешних условиях важно, чтобы региональные государства самостоятельно решали возникающие вопросы, основываясь на принципах международного права, в частности признания суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела, сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что с момента восстановления независимости Азербайджан развивает взаимовыгодное сотрудничество со странами региона на основе взаимного уважения, баланса интересов и с учетом законных соображений безопасности. Как результат этого сотрудничества в регионе реализован ряд важных проектов, таких как "Баку-Тбилиси-Карс", коридор "Север-Юг", сказал министр.

Байрамов выразил надежду на то, что совместные проекты будут охватывать и Нахчыванскую Автономную Республику, и на скорейшее открытие прямых транспортных коммуникаций между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Автономной Республикой через территорию Ирана.