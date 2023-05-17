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Байрамов: Азербайджан настроен на реинтеграцию проживающих в Карабахе этнических армян

Байрамов: Азербайджан настроен на реинтеграцию проживающих в Карабахе этнических армян Азербайджан настроен на реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в политико-правовое экономическое и социальное пространство Азербайджана в качестве равноправных граждан.
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 16:13
Байрамов: Азербайджан настроен на реинтеграцию проживающих в Карабахе этнических армян

Азербайджан настроен на реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в политико-правовое, экономическое и социальное пространство cтраны в качестве равноправных граждан.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

Он отметил, что в этой связи, прочную основу обеспечивает Конституция и законодательство Азербайджана наряду с международными документами.

"Поскольку мы находимся на пути залечивания ран прошлого конфликта, обеспечение справедливости в отношении серьезных военных преступлений и преступлений против человечности имеет жизненно важное значение. В этой связи чрезвычайно важно пролить свет на судьбы около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате конфликта",- сказал Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan Qarabağda yaşayan etnik ermənilərin reinteqrasiyasını təmin etmək əzmindədir”
Версия на английском языке Bayramov: Azerbaijan determined in terms of reintegration of ethnic Armenian residents of Karabakh

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