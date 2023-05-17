Байрамов: Азербайджан настроен на реинтеграцию проживающих в Карабахе этнических армян

Азербайджан настроен на реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в политико-правовое экономическое и социальное пространство Азербайджана в качестве равноправных граждан.

Азербайджан настроен на реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в политико-правовое, экономическое и социальное пространство cтраны в качестве равноправных граждан.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

Он отметил, что в этой связи, прочную основу обеспечивает Конституция и законодательство Азербайджана наряду с международными документами.

"Поскольку мы находимся на пути залечивания ран прошлого конфликта, обеспечение справедливости в отношении серьезных военных преступлений и преступлений против человечности имеет жизненно важное значение. В этой связи чрезвычайно важно пролить свет на судьбы около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате конфликта",- сказал Байрамов.