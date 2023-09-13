О нас

Байрамов: Азербайджан, как председатель в ДН, продвигает в Совете ООН по правам человека ряд вопросов

Байрамов: Азербайджан, как председатель в ДН, продвигает в Совете ООН по правам человека ряд вопросов Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, продвигает в рамках Cовета ООН по правам человека ряд важных вопросов.
Внешняя политика
13 сентября 2023 г. 12:37
Байрамов: Азербайджан, как председатель в ДН, продвигает в Совете ООН по правам человека ряд вопросов

Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, продвигает в рамках Cовета ООН по правам человека ряд важных вопросов.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Глава МИД напомнил, что в качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан инициировал платформу для диалога. Также Азербайджан, как председатель ДН, продвигает в рамках Совета ООН по правам человека такие темы, как право на развитие, международное сотрудничество в области прав человека и др., в том числе путем внесения тематических резолюций СПЧ.

Кроме того, Азербайджан активно продвигает в СПЧ такие вопросы, как синергия между реализацией целей устойчивого развития, продвижением и защитой прав человека и обеспечением эффективных, прозрачных и подотчетных систем предоставления государственных услуг.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bayramov: Azerbaijan, as NAM chair, promotes number of issues in UN Human Rights Council

Самое читаемое

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
7 сентября 2023 г. 13:48
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
8 сентября 2023 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi