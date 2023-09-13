Байрамов: Азербайджан, как председатель в ДН, продвигает в Совете ООН по правам человека ряд вопросов

Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, продвигает в рамках Cовета ООН по правам человека ряд важных вопросов.

Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, продвигает в рамках Cовета ООН по правам человека ряд важных вопросов.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Глава МИД напомнил, что в качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан инициировал платформу для диалога. Также Азербайджан, как председатель ДН, продвигает в рамках Совета ООН по правам человека такие темы, как право на развитие, международное сотрудничество в области прав человека и др., в том числе путем внесения тематических резолюций СПЧ.

Кроме того, Азербайджан активно продвигает в СПЧ такие вопросы, как синергия между реализацией целей устойчивого развития, продвижением и защитой прав человека и обеспечением эффективных, прозрачных и подотчетных систем предоставления государственных услуг.