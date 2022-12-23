Байрамов: Сможем подвести итоги юбилейного года отношений Азербайджана и РФ

"Мы с вами всегда используем возможность провести двустороннюю встречу. Думаю, у нас состоятся хорошие плодотворные обсуждения, и мы сможем подвести итоги юбилейного года наших отношений и обсудить ряд вопросов на начало 2023 года".

"Мы с вами всегда используем возможность провести двустороннюю встречу. Думаю, у нас состоятся хорошие плодотворные обсуждения, и мы сможем подвести итоги юбилейного года наших отношений и обсудить ряд вопросов на начало 2023 года".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Азербайджанский министр также поблагодарил российских коллег за организацию этой встречи. По его словам, договоренность о ней была достигнута в начале декабря.

23 декабря в Москве планировалась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора, однако Ереван отказался от участия во встрече.