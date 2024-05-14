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Байрамов: Cтруктуры ОБСЕ, такие как Минская группа, архаичны

Байрамов: Cтруктуры ОБСЕ, такие как Минская группа, архаичны Работа ОБСЕ по урегулированию конфликта за 30 лет не дала никаких результатов.
Внешняя политика
14 мая 2024 г. 12:58
Байрамов: Cтруктуры ОБСЕ, такие как Минская группа, архаичны

Работа ОБСЕ по урегулированию конфликта за 30 лет не дала никаких результатов.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

В то же время, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан и ОБСЕ на постконфликтном этапе могут расширять другие направления в рамках программ сотрудничества согласно потребностям Азербайджана.

Он отметил, что структуры ОБСЕ, такие как Минская группа, мандат которой истек, действуют архаично.

"Нет необходимости финансировать эти архаичные институты, использующие старую терминологию, из ограниченного бюджета ОБСЕ. ОБСЕ может поддержать и другие проекты, в том числе такие, как минная безопасность, возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои дома, устранение ущерба окружающей среде", - сказал Дж.Байрамов.

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Версия на английском языке Bayramov: Institutions with expired mandate like OSCE Minsk Group are operating archaically
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: ATƏT-in Minsk qrupu kimi mandatı bitmiş təsisatları arxaik fəaliyyət göstərir

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