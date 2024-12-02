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Байрамов: Азербайджан обсуждает создание стипендиальных программ для студентов из Гвинеи-Бисау

Байрамов: Азербайджан обсуждает создание стипендиальных программ для студентов из Гвинеи-Бисау Азербайджан и Гвинея-Бисау обсуждают вопрос создания стипендиальных программ для студентов, желающих получить образование в азербайджанских вузах.
Внешняя политика
2 декабря 2024 г. 13:51
Байрамов: Азербайджан обсуждает создание стипендиальных программ для студентов из Гвинеи-Бисау

Азербайджан и Гвинея-Бисау обсуждают вопрос создания стипендиальных программ в азербайджанских вузах для студентов из этой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с коллегой из Гвинеи-Бисау Карлосом Пинто Перейра в Баку.

Министр подчеркнул, что уполномоченные ведомства двух стран продолжат обсуждать данный вопрос в рамках визита делегации Гвинеи-Бисау в Азербайджан.

Байрамов отметил, что сотрудничество в сфере образования между странами успешно продолжается на протяжении многих лет. "Это сотрудничество достаточно плодотворно, например, четверо представителей делегации, прибывшей в Азербайджан вместе с министром Карлосом Пинто Перейра, являются выпускниками вузов Азербайджана. Среди них также министр окружающей среды Гвинеи-Бисау, который окончил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности", - сказал Байрамов.

Глава МИД Азербайджана также подчеркнул, что две страны успешно сотрудничают и в рамках международных организаций, таких как ООН, ОИС и Движение неприсоединения.

"Во время председательства Азербайджана в ДН, Гвинея-Бисау активно поддерживала инициативы нашей страны, что позволило еще больше развить двусторонние связи. В целом председательство Азербайджана в ДН поспособствовало развитию отношений со странами Африки", - сказал он.

По словам Байрамова, визит президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан в рамках COP29 придал дополнительный импульс развитию сотрудничества.

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Версия на английском языке Bayramov: Azerbaijan, Guinea-Bissau discussing creation of scholarship programs for students
Версия на азербайджанском языке Qvineya-Bisaudan olan tələbələr üçün Azərbaycanda təhsil imkanının yaradılması məsələsi müzakirə olunub

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