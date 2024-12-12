Байрамов: Баку и Ереван пока не достигли окончательного соглашения по мирному договору

Азербайджан и Армения пока не достигли окончательного соглашения по мирному договору.

Азербайджан и Армения пока не достигли окончательного соглашения по проекту мирного договора, переговоры продолжаются.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на Аллее почетного захоронения.

Министр напомнил, что проект мирного договора включает в себя преамбулу и 17 статей. "Тексты преамбулы и 15 статей полностью согласованы. Переговоры по двум оставшимся статьям еще продолжаются. Окончательного соглашения достичь пока не удалось", - сказал он.

Байрамов также подчеркнул, что Конституция Армении все еще содержит территориальные претензии к Азербайджану и Баку ждет от Еревана решительных шагов в этом направлении.

"Мы не согласны с аргументами, которые Армения выдвигает в последнее время. Недавнее решение Конституционного суда Армении еще больше усложнило ситуацию. В частности, было принято решение о неизменности преамбулы Конституции Армении. Именно в преамбуле и содержится ссылка на акт о независимости, который в свою очередь посягает на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", - сказал министр.