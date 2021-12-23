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Байрамов: Азербайджан благодарен БиГ за поддержку территориальной целостности

Байрамов: Азербайджан благодарен БиГ за поддержку территориальной целостности Азербайджан благодарен БиГ за постоянную поддержку своей позиции и территориальной целостности страны.
Внешняя политика
23 декабря 2021 г. 13:22
Байрамов: Азербайджан благодарен БиГ за поддержку территориальной целостности
Джейхун Байрамов

Азербайджан благодарен БиГ за постоянную поддержку своей позиции и территориальной целостности страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции.

По словам министра, в ходе встречи с находящейся в Азербайджане с официальным визитом главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисеры Туркович стороны обсудили возможное сотрудничество в постконфликтом контексте, в том числе вопросы разминирования освобожденных территорий.

Д. Байрамов отметил, что Босния и Герцеговина, как страна столкнувшаяся со схожей проблемой, могла бы передать свой опыт по устранению последствий войны.

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