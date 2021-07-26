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Байрамов: Армения создает препятствия для претворения в жизнь пунктов соглашения

Байрамов: Армения создает препятствия для претворения в жизнь пунктов соглашения Армения создает препятствия для претворения в жизнь пунктов трехстороннего соглашения
Внешняя политика
26 июля 2021 г. 16:21
Байрамов: Армения создает препятствия для претворения в жизнь пунктов соглашения

Армения создает препятствия для претворения в жизнь пунктов трехстороннего соглашения.

Как передает Report, об этом заявил Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам встречи с сербским коллегой Николой Селаковичем.

"C момента подписания первого трёхстороннего соглашения уже прошло определенное время. Некоторые его пункты были исполнены, исполнение некоторых еще в процессе, и есть некоторые сложности. Позиция армянской стороны в этом вопросе - угроза воплощения в жизнь всех пунктов трехстороннего соглашения и в целом ситуации в регионе. Она создает препятствия для их исполнения", - сказал он.

Министр подчеркнул важность очищения региона от мин и передачи Арменией карт минных полей согласно трехстороннему заявлению и международному гуманитарному праву.

"В течение первых шести месяцев Армения вообще отрицала существование карт минных полей. Спустя 6 месяцев после вовлечения международных посредников, Азербайджану передали маленькую часть карт минных полей. Что это значит? Почему предоставление карт заняло 7-8 месяцев? Почему предоставлена только какая-то ее часть? В течение этого времени только с азербайджанской стороны от взрыва мин погибли и пострадали более 150 человек. То есть, в вопросе нормализации отношений, возвращения жизни в регион, и в целом появления доверия, мы являемся очевидцами деструктивной позиции Армении", - заявил Д. Байрамов.

Глава МИД отметил, что второй пункт касается открытия коммуникаций, и этот пункт особо отмечен в подписанном в январе трехстороннем заявлении.

"У сторон есть обязательства в этом плане. После подписания соглашения началась активная работа, в январе-феврале состоялось шесть встреч рабочей группы на уровне вице-премьеров, результаты были обнадеживающие. Но конструктивного подхода мы не видим. Армянская сторона делает заявления, которые подрывают процесс и наносят ему ущерб. Мы надеемся, что Армения поймет, что этот процесс важен для нее самой", - отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что процесс делимитации еще не начался и что, страна на протяжении 30 лет продолжавшая оккупацию должна осознать свою ответственность: "Уже есть государственные границы. Армения должна это осознать. Есть обязательства, подписаны документы, но Армения пытается держаться за некоторые принципы прошлого, а это подрывает мирный процесс. От этого больше всего пострадает Армения. Надеемся, что рано или поздно мы увидим реальные и конструктивные шаги другой стороны", - отметил Байрамов.

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Версия на английском языке Bayramov: Armenia creates obstacles for implementation of trilateral agreement
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan razılaşmaların həyata keçirilməsinə əngəllər yaradır"

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