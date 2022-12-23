Байрамов: Армения прибегает к манипуляциям общественным мнением

Накануне мы узнали о срыве третьего раунда переговоров, которые должны были пройти в Москве. Хотел бы обратить вниманию на кампанию манипуляции.

Армения пытается манипулировать общественным мнением.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Накануне мы узнали о срыве третьего раунда переговоров в Москве. Хотел бы обратить внимание на проводимую Арменией кампанию манипуляций. Армянская сторона представила новый пакет предложений по мирному договору. Почти синхронно представители Армении уведомили об этом широкую общественность. Параллельно с этим был вброс, что Азербайджан якобы отказывается от переговоров. Это открытый показатель того, что Армения сосредоточивает больше усилий не на самом процессе, а на его имитации. Осуществляется манипуляция общественным мнением. Времена и обстоятельства изменились, а привычки остались те же. Но что это дает армянской стороне - непонятно", - сказал Байрамов.

Он также прокомментировал ситуацию вокруг Лачынской дороги, отметив, что тиражирующаяся Арменией информация о ее блокаде не соответствует действительности. "Это легко опровергается существующими фактами", - добавил азербайджанский министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства страны, экоактивисты выступают против разграбления ресурсов Азербайджана. У них нет цели препятствовать прохождению грузов, товаров, транспортных средств. Есть также большое количество подтверждений, когда машины скорой помощи и Красного креста спокойно передвигаются в обоих направлениях.

"Но мы видим нагнетание обстановки для того, чтобы создать видимость кризиса. Считаем, что это не имеет под собой никакой почвы", - заявил Дж. Байрамов.