Байрамов: Армения не соглашалась с рядом положений мирного договора до прихода к власти администрации Трампа

Байрамов: Армения не соглашалась с рядом положений мирного договора до прихода к власти администрации Трампа

Армения до конца января текущего года не соглашалась с определенными положениями проекта мирного договора с Азербайджаном, в частности касающимися недопущения размещения сил третьих стран на общей границе и отзыва судебных исков.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана в США.

По его словам, это был период до прихода к власти в США администрации Дональда Трампа.

Байрамов подчеркнул, что лишь после этого Армения изменила свою позицию по этим пунктам.