О нас

Байрамов: Армения не соглашалась с рядом положений мирного договора до прихода к власти администрации Трампа

Байрамов: Армения не соглашалась с рядом положений мирного договора до прихода к власти администрации Трампа Байрамов: Армения не соглашалась с рядом положений мирного договора до прихода к власти администрации Трампа
Внешняя политика
26 августа 2025 г. 15:47
Байрамов: Армения не соглашалась с рядом положений мирного договора до прихода к власти администрации Трампа

Армения до конца января текущего года не соглашалась с определенными положениями проекта мирного договора с Азербайджаном, в частности касающимися недопущения размещения сил третьих стран на общей границе и отзыва судебных исков.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана в США.

По его словам, это был период до прихода к власти в США администрации Дональда Трампа.

Байрамов подчеркнул, что лишь после этого Армения изменила свою позицию по этим пунктам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bayramov: Armenia didn't agree with number of provisions of peace treaty before Trump administration came to power
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ermənistanın cari ilin yanvarın sonunadək sülh sazişinin hansı müddəalarına razılıq vermədiyini açıqlayıb

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi