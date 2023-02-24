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Байрамов: Армения не приняла предложение о создании КПП на условной границе с Азербайджаном

Байрамов: Армения не приняла предложение о создании КПП на условной границе с Азербайджаном "Официальный Ереван не счел приемлемым предложение о создании контрольно-пропускных пунктов на азербайджано-армянской условной границе".
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 18:10
Байрамов: Армения не приняла предложение о создании КПП на условной границе с Азербайджаном

"Официальный Ереван не счел приемлемым предложение о создании контрольно-пропускных пунктов на азербайджано-армянской условной границе".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил журналистам.

По его словам, Армения уклоняется от переговоров и без объяснения причин отказывается от данного предложения: "Последние два года Лачынская дорога использовалась в незаконных целях. Об этом неоднократно информировались международные организации, проводились брифинги для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране. И, естественно, что эта незаконная деятельность вызвала справедливое недовольство азербайджанского общества. Причиной начавшихся в декабре протестов было именно использование Лачынской дороги в незаконных целях".

Глава МИД напомнил, что в качестве одного из решений президент на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии с участие премьер-министра Армении предложил установить погранично-пропускные пункты на армяно-азербайджанской условной границе: "Даже международные партнеры считают это предложение целесообразным. Однако министр иностранных дел Армении без каких-либо объяснений заявил, что оно неприемлемо для его страны. Мы считаем, что это означает незаинтересованность Армении в выполнении своих обязательств по трехстороннему заявлению".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Armenia refused to accept proposal to establish checkpoints on conventional border with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan Azərbaycanla şərti sərhəddə nəzarət-buraxılış məntəqələrinin qurulması təklifini qəbul etməyib"

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