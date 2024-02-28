Байрамов: Армения нарушила стабильность с целью нанести удар по мирному процессу

Армения нарушила стабильность на условной границе, сохранявшуюся около 5 месяцев, с целью нанести удар по мирному процессу.

Армения нарушила стабильность на условной границе, сохранявшуюся около 5 месяцев, с целью нанести удар по мирному процессу.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с германским коллегой Анналеной Бербок.

Байрамов заявил, что Баку решительно выступает за продвижение повестки нормализации и мира.

Глава дипломатии также назвал неприемлемыми продолжающиеся со стороны Армении территориальные претензии, неконструктивную позицию и риторику в отношении Азербайджана.