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Байрамов: Армения нарушила стабильность с целью нанести удар по мирному процессу

Байрамов: Армения нарушила стабильность с целью нанести удар по мирному процессу Армения нарушила стабильность на условной границе, сохранявшуюся около 5 месяцев, с целью нанести удар по мирному процессу.
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 18:49
Байрамов: Армения нарушила стабильность с целью нанести удар по мирному процессу

Армения нарушила стабильность на условной границе, сохранявшуюся около 5 месяцев, с целью нанести удар по мирному процессу.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с германским коллегой Анналеной Бербок.

Байрамов заявил, что Баку решительно выступает за продвижение повестки нормализации и мира.

Глава дипломатии также назвал неприемлемыми продолжающиеся со стороны Армении территориальные претензии, неконструктивную позицию и риторику в отношении Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: 5 aya yaxın sürən sabitliyin Ermənistan tərəfindən pozulması sülh prosesinə zərbədir

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