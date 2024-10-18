Байрамов: Армения должна внести поправки в Конституцию для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе

Армения должна внести необходимые поправки в свою Конституцию для достижения устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.

Армения должна внести необходимые поправки в свою Конституцию для достижения устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на заседании регионального консультативного формата “3+3” в Стамбуле.

Сообщается, что Байрамов рассказал своим коллегам о видении Азербайджана по преобразованию общих вызовов в возможности сотрудничества в различных областях, включая безопасность, экономику, торговлю, энергетику, транспорт, связь, защита окружающей среды.

Министр также подчеркнул, что для достижения устойчивого мира в регионе Южного Кавказа Армения должна внести изменения в Конституцию и тем самым "устранить остатки нарративов и структур бывшего конфликта".