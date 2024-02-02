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Байрамов: Антиазербайджанское решение ПАСЕ не служит диалогу

Байрамов: Антиазербайджанское решение ПАСЕ не служит диалогу Инициатива составляющей меньшинство в Парламентской ассамблее Совета Европы группы о принятии антиазербайджанского решения и нератификации полномочий азербайджанской делегации не способствует диалогу.
Внешняя политика
2 февраля 2024 г. 16:25
Байрамов: Антиазербайджанское решение ПАСЕ не служит диалогу

Инициатива составляющей меньшинство в Парламентской ассамблее Совета Европы группы о принятии антиазербайджанского решения и нератификации полномочий азербайджанской делегации не способствует диалогу.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером ЕС, а применение двойных стандартов и несправедливый подход к стране не способствуют установлению устойчивого мира в регионе.

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Версия на английском языке FM: PACE's anti-Azerbaijan decision does not serve dialogue
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "AŞPA-nın anti-Azərbaycan qərarı dialoqa xidmət etmir"

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