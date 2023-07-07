Байрам Бегай: Открытие посольств Азербайджана в Тиране и Албании в Баку еще больше сблизят наши страны

Байрам Бегай: Открытие посольств Азербайджана в Тиране и Албании в Баку еще больше сблизят наши страны

Я очень рад находиться в Азербайджане и еще раз встретиться с моим другом Президентом Алиевым. В этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня наши связи находятся на более высоком уровне, чем ко

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