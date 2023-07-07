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Байрам Бегай: Открытие посольств Азербайджана в Тиране и Албании в Баку еще больше сблизят наши страны

Байрам Бегай: Открытие посольств Азербайджана в Тиране и Албании в Баку еще больше сблизят наши страны Я очень рад находиться в Азербайджане и еще раз встретиться с моим другом Президентом Алиевым. В этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня наши связи находятся на более высоком уровне, чем ко
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 19:35
Байрам Бегай: Открытие посольств Азербайджана в Тиране и Албании в Баку еще больше сблизят наши страны

Я очень рад находиться в Азербайджане и еще раз встретиться с моим другом Президентом Алиевым. В этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня наши связи находятся на более высоком уровне, чем когда-либо прежде. Поэтому выражаю Президенту Алиеву признательность за существенный вклад в дальнейшее укрепление этих связей.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Албании Байрам Бегай в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

Напомнив, что в прошлом году состоялся визит президента Азербайджана в Албанию, Байрам Бегай сказал: "Я рад, что влияние визита проявилось сразу же. Очень скоро парламент Азербайджана принял решение об открытии посольства в Тиране. Точно так же и Албания приняла аналогичное решение об открытии в 2023 году посольства в Баку. Оба решения еще больше сблизят наши страны, еще больше упрочат связи, которые уже совершенны, политический диалог на высшем уровне, а также придадут импульс экономическому сотрудничеству и другим вопросам".

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Версия на английском языке Bajram Begaj: ‘Opening of Azerbaijan’s embassy in Tirana and Albania’s embassy in Baku will bring our countries even closer’
Версия на азербайджанском языке Bayram Beqay: "Azərbaycanın Tiranada, Albaniyanın Bakıda səfirliklərinin açılması ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaq"

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