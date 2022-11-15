Бегай: Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и исполнение резолюций Совета безопасности ООН.

Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и исполнение резолюций Совета безопасности ООН.

Как сообщает Report, об этом президент Албании Байрам Бегай заявил в ходе совместного заявления для прессы по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тиране.

"Что касается войны в Украине и ее последствий, хотели бы сказать, что мы выступаем с общей позиции: дипломатия и диалог – основная дорога, ведущая вперед. Это важно также и для Южного Кавказа и других регионов. Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и исполнение резолюций Совбеза ООН. Говоря о войне в Украине, заявляю, что мы поддерживаем территориальную целостность Украины, и хотим, чтобы вопрос решился мирным путем в рамках норм международного права. Я также отметил, что между нашими станами налажено плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций: ООН, Совете Европы", - отметил президент Албании.