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Бегай: Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Бегай: Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и исполнение резолюций Совета безопасности ООН.
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 17:52
Бегай: Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и исполнение резолюций Совета безопасности ООН.

Как сообщает Report, об этом президент Албании Байрам Бегай заявил в ходе совместного заявления для прессы по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тиране.

"Что касается войны в Украине и ее последствий, хотели бы сказать, что мы выступаем с общей позиции: дипломатия и диалог – основная дорога, ведущая вперед. Это важно также и для Южного Кавказа и других регионов. Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и исполнение резолюций Совбеза ООН. Говоря о войне в Украине, заявляю, что мы поддерживаем территориальную целостность Украины, и хотим, чтобы вопрос решился мирным путем в рамках норм международного права. Я также отметил, что между нашими станами налажено плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций: ООН, Совете Европы", - отметил президент Албании.

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Версия на английском языке Bajram Begaj: Albania has always supported Azerbaijan's territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Bayram Beqay: "Albaniya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləyib"

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