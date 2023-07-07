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Байрам Бегай: Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Байрам Бегай: Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана Албания поддерживала и будет поддерживать установление долгосрочного мира на Южном Кавказе при посредничестве надежных партнеров и международных организаций. Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и выполнение резолюций Совет
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 19:38
Байрам Бегай: Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Албания поддерживала и будет поддерживать установление долгосрочного мира на Южном Кавказе при посредничестве надежных партнеров и международных организаций. Албания всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Албании Байрам Бегай в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

"Диалог важен даже в регионе Западных Балкан, чтобы мы относились друг к другу с точки зрения возможностей будущего, а не обид прошлого. Я выразил уверенность в том, что региональная стабильность на Западных Балканах является необходимым элементом. Сербия и Косово являются сторонами, участвующими в переговорах для разрешения спора и создания нового духа сотрудничества между ними. Уважение к аргументам, выдвинутым сторонами между собой и на международных форумах, должно стать направляющим моментом для установление устойчивого мира", - добавил президент Албании.

Байрам Бегай подчеркнул, что благополучие вместо конфликта – вот, что должно стать компасом для двустороннего и регионального прогресса. "Чем раньше это произойдет, тем больше пользы от этого получат наши народы", - отметил он.

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Версия на английском языке Bajram Begaj: Albania has always supported territorial integrity of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bayram Beqay: “Albaniya hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib”

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