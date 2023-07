Байрам Бегай: Албания привержена сотрудничеству с Азербайджаном во многих областях экономики

Албания стремится к дальнейшему расширению сотрудничества с Азербайджаном во многих отраслях экономики, в том числе в области туризма, инфраструктуры и энергетики.

Как передает Report, об этом президент Албании Байрам Бегай, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, написал в Twitter.

"Мы привержены расширению нашего сотрудничества с Азербайджаном в области экономики, туризма и инфраструктуры. В рамках проекта Трансадриатического газопровода [европейская часть Южного газового коридора] Албания готова стать страной-бенефициаром транспортировки газа", - отмечается в публикации.