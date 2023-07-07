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Байрам Бегай: Албания привержена сотрудничеству с Азербайджаном во многих областях экономики

Байрам Бегай: Албания привержена сотрудничеству с Азербайджаном во многих областях экономики В рамках проекта TAP, который является частью Южного газового коридора, Албания готова стать страной-бенефициаром транспортировки газа.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 16:16
Байрам Бегай: Албания привержена сотрудничеству с Азербайджаном во многих областях экономики

Албания стремится к дальнейшему расширению сотрудничества с Азербайджаном во многих отраслях экономики, в том числе в области туризма, инфраструктуры и энергетики.

Как передает Report, об этом президент Албании Байрам Бегай, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, написал в Twitter.

"Мы привержены расширению нашего сотрудничества с Азербайджаном в области экономики, туризма и инфраструктуры. В рамках проекта Трансадриатического газопровода [европейская часть Южного газового коридора] Албания готова стать страной-бенефициаром транспортировки газа", - отмечается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Bayram Beqay: “Albaniya iqtisadiyyatın bir çox sahələrində Azərbaycanla əməkdaşlığa sadiqdir”
Версия на английском языке Bajram Begaj: Albania committed to co-op with Azerbaijan in many areas of economy

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