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Сельчук Байрактар: Проведенные Азербайджаном антитеррористические мероприятия полностью оправданы

Сельчук Байрактар: Проведенные Азербайджаном антитеррористические мероприятия полностью оправданы "Когда мы были детьми, неспособность что-либо сделать с оккупацией Карабаха была раной в наших сердцах"
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 15:30
Сельчук Байрактар: Проведенные Азербайджаном антитеррористические мероприятия полностью оправданы

"Когда мы были детьми, неспособность что-либо сделать с оккупацией Карабаха была раной в наших сердцах".

Как сообщает Report, об этом в эфире "ТВ 100" заявил технический директор компании "Baykar" Сельчук Байрактар.

Он отметил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли важную роль в освобождении азербайджанских земель от оккупации: "44-дневная война и антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном на своих землях, полностью оправданы".

Байрактар также заявил, что Канада выступила против использования турецких БПЛА в войне: "К сожалению, даже в Турции нашлись люди, которые обрадовались реакции Канады. Но радоваться бесполезно. БПЛА снова будут уничтожать цели".

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Версия на английском языке Selcuk Bayraktar: Azerbaijan’s anti-terrorism measures fully justified
Версия на азербайджанском языке Selcuk Bayraktar: “Uşaq olarkən Qarabağın işğalı ilə bağlı bir şey edə bilməmək içimizdəki yara idi”

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