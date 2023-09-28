Сельчук Байрактар: Проведенные Азербайджаном антитеррористические мероприятия полностью оправданы

"Когда мы были детьми, неспособность что-либо сделать с оккупацией Карабаха была раной в наших сердцах"

"Когда мы были детьми, неспособность что-либо сделать с оккупацией Карабаха была раной в наших сердцах".

Как сообщает Report, об этом в эфире "ТВ 100" заявил технический директор компании "Baykar" Сельчук Байрактар.

Он отметил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли важную роль в освобождении азербайджанских земель от оккупации: "44-дневная война и антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном на своих землях, полностью оправданы".

Байрактар также заявил, что Канада выступила против использования турецких БПЛА в войне: "К сожалению, даже в Турции нашлись люди, которые обрадовались реакции Канады. Но радоваться бесполезно. БПЛА снова будут уничтожать цели".