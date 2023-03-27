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Байден поздравил Ильхама Алиева

Байден поздравил Ильхама Алиева Президент США Джозеф Байден направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
27 марта 2023 г. 19:48
Байден поздравил Ильхама Алиева

Президент США Джозеф Байден направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От имени американского народа передаю Вам и азербайджанскому народу наилучшие пожелания по случаю радостного и благодатного праздника Новруз.

Азербайджан и Соединенные Штаты в течение прошлого года консолидировались для обеспечения энергетической безопасности и реагирования на транснациональные вызовы, с которыми столкнулись наши народы. Охотно жду дальнейшего углубления дружбы между нашими народами в нынешнем году, когда мы отмечаем приход весны и новые начинания. В этот сезон обновления и размышлений Соединенные Штаты еще раз подтверждают свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, который будет поощрять безопасность и процветание для грядущих поколений на Южном Кавказе.

С праздником Новруз!"

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden Novruz bayramı münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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