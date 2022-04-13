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Байден обвинил Россию в геноциде в Украине

Байден обвинил Россию в геноциде в Украине Президент США Джо Байден обвинил Россию в геноциде в Украине, заявив, что президент РФ Владимир Путин "пытается стереть с лица земли саму идею "украинства".
Внешняя политика
13 апреля 2022 г. 11:10
Байден обвинил Россию в геноциде в Украине

Президент США Джо Байден обвинил Россию в геноциде в Украине, заявив, что президент РФ Владимир Путин "пытается стереть с лица земли саму идею "украинства".

Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт Белого дома.

"Да, я назвал это геноцидом. Становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли саму идею "быть украинцем", - заявил он журналистам перед вылетом из штата Айова.

По его словам, количество доказательств растет. "Все больше доказательств появляется — буквально ужасных вещей, которые русские совершили в Украине. И мы будем только узнавать все больше и больше об этом", - заявил он, добавив, что юристы будут решать, соответствует ли это определению международного права. "Но мне так кажется", - заявил Байден.

Американский президент последовательно открыто осуждал убийства мирных жителей Украины со стороны России, в середине марта назвав Путина “военным преступником”.

В настоящее время проводится множество расследований действий российский военных в Украине, включая разрушение Мариуполя и убийства мирных жителей в пригороде Киева Буче.

Прокурор международного уголовного суда в Гааге возбудил дело в феврале, заявив, что есть “обоснованные основания полагать, что в Украине были совершены как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности”.

Для доказательств в соответствии с Конвенцией о геноциде 1948 года требуется “намерение [обвиняемого] уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу”.

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