Байден: Мы будем работать с Азербайджаном по изучению новых возможностей для сотрудничества

"Мы будем работать с Азербайджаном по изучению новых возможностей для сотрудничества".

"Мы будем работать с Азербайджаном по изучению новых возможностей для сотрудничества".

Как передает Report, об этом подчеркнуто в поздравительном послании президента США Джозефа Байдена президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана по случаю праздника Новруз.

"В этом году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям между США и Азербайджаном. Отмечая эту годовщину, наша администрация будет продолжать поддерживать демократию, мир и прогресс на Южном Кавказе. Мы также будем работать вместе с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности, содействия региональному миру и изучения новых возможностей для экономического сотрудничества", - сказал Байден.