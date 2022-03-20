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Байден: Мы будем работать с Азербайджаном по изучению новых возможностей для сотрудничества

Байден: Мы будем работать с Азербайджаном по изучению новых возможностей для сотрудничества "Мы будем работать с Азербайджаном по изучению новых возможностей для сотрудничества".
Внешняя политика
20 марта 2022 г. 21:00
Байден: Мы будем работать с Азербайджаном по изучению новых возможностей для сотрудничества

"Мы будем работать с Азербайджаном по изучению новых возможностей для сотрудничества".

Как передает Report, об этом подчеркнуто в поздравительном послании президента США Джозефа Байдена президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана по случаю праздника Новруз.

"В этом году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям между США и Азербайджаном. Отмечая эту годовщину, наша администрация будет продолжать поддерживать демократию, мир и прогресс на Южном Кавказе. Мы также будем работать вместе с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности, содействия региональному миру и изучения новых возможностей для экономического сотрудничества", - сказал Байден.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Yeni əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmaq məqsədilə Azərbaycanla birgə işləyəcəyik”

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