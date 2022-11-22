Байба Бразе: Партнерство Азербайджана и НАТО имеет большое значение

Азербайджан очень важный партнер для НАТО с первых дней сотрудничества с альянсом, он внес свой вклад в миротворческие миссии в Косово и в Афганистане.

Азербайджан очень важный партнер для НАТО с первых дней сотрудничества с альянсом, он внес свой вклад в миротворческие миссии в Косово и в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом заявила Байба Бразе, помощник генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии, в своем онлайн-выступлении в Университете ADA на конференции высоко уровня "Женщины за устойчивое завтра".

"Азербайджан очень важный партнер для НАТО еще с первых дней нашего сотрудничества. Страна внесла свой вклад в поддержку мира, участвуя в миротворческих миссиях в Косово и в Афганистане. Мы благодарим Азербайджан за поддержку Украине предоставлением гуманитарной помощи, что важно с точки зрения международного права", - заявила она.

Но, считает она, Азербайджан может сделать еще больше в разных сферах.