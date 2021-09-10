Бахыт Султанов: Тюркоязычный регион имеет огромные трудовые ресурсы

На территории тюркоязычного региона пересекаются интересы всех значимых мировых игроков, что привлекает к региону пристальное внимание всего мирового сообщества.

На территории тюркоязычного региона пересекаются интересы всех значимых мировых игроков, что привлекает к региону пристальное внимание всего мирового сообщества.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Facebook министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, комментируя проходящее в Баку 10-е заседание Министров экономики и торговли Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Наш регион имеет огромные трудовые ресурсы – более 150 млн человек, развитую транспортную инфраструктуру –более 400 тыс. км автомобильных дорог, более 30 тыс. км железных дорог. По сути, территории тюркоязычных стран - мощный экономический коридор, соединяющий Европу с Азией. И необходимо грамотно развивать этот потенциал", - сказал министр.

По его словам, задача этих государств – создавать комфортные условия для привлечения инвестиций в передовые отрасли экономики, стимулировать появление новых технологий, их активное внедрение. "И встречи министров экономики и торговли способствуют продвижению экономической повестки и расширению регионального взаимодействия нашего объединения", - заключил министр.