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Бахыт Султанов: Тюркоязычный регион имеет огромные трудовые ресурсы

Бахыт Султанов: Тюркоязычный регион имеет огромные трудовые ресурсы На территории тюркоязычного региона пересекаются интересы всех значимых мировых игроков, что привлекает к региону пристальное внимание всего мирового сообщества.
Внешняя политика
10 сентября 2021 г. 12:17
Бахыт Султанов: Тюркоязычный регион имеет огромные трудовые ресурсы
Бахыт Султанов

На территории тюркоязычного региона пересекаются интересы всех значимых мировых игроков, что привлекает к региону пристальное внимание всего мирового сообщества.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Facebook министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, комментируя проходящее в Баку 10-е заседание Министров экономики и торговли Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Наш регион имеет огромные трудовые ресурсы – более 150 млн человек, развитую транспортную инфраструктуру –более 400 тыс. км автомобильных дорог, более 30 тыс. км железных дорог. По сути, территории тюркоязычных стран - мощный экономический коридор, соединяющий Европу с Азией. И необходимо грамотно развивать этот потенциал", - сказал министр.

По его словам, задача этих государств – создавать комфортные условия для привлечения инвестиций в передовые отрасли экономики, стимулировать появление новых технологий, их активное внедрение. "И встречи министров экономики и торговли способствуют продвижению экономической повестки и расширению регионального взаимодействия нашего объединения", - заключил министр.

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Версия на английском языке Bakhyt Sultanov: Turkic-speaking region has huge labor resources

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