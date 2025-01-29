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Бахтиёр Саидов: Азербайджан, Турция и Узбекистан могут удвоить товарооборот

Бахтиёр Саидов: Азербайджан, Турция и Узбекистан могут удвоить товарооборот В ближайшем будущем Азербайджан, Турция и Узбекистан могут удвоить объем взаимной торговли.
Внешняя политика
29 января 2025 г. 15:50
Бахтиёр Саидов: Азербайджан, Турция и Узбекистан могут удвоить товарооборот

В ближайшем будущем Азербайджан, Турция и Узбекистан могут удвоить объем взаимной торговли.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на совместной пресс-конференции глав МИД трех стран в Анкаре по итогам 2-го трехстороннего заседания министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта.

"В последние годы наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах достигло беспрецедентного уровня. Мы обсудили пути его дальнейшего расширения. Узбекистан проводит открытую, прагматичную внешнюю политику и полон решимости углублять сотрудничество со своими стратегическими партнерами как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Узбекистан рассматривает трехстороннее сотрудничество как возможность для создания новых перспектив", - отметил Саидов.

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Версия на азербайджанском языке Baxtiyor Saidov: Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan üçün ticarət həcmini iki dəfə artırmaq imkanı var

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