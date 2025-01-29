Бахтиёр Саидов: Азербайджан, Турция и Узбекистан могут удвоить товарооборот

В ближайшем будущем Азербайджан, Турция и Узбекистан могут удвоить объем взаимной торговли.

В ближайшем будущем Азербайджан, Турция и Узбекистан могут удвоить объем взаимной торговли.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на совместной пресс-конференции глав МИД трех стран в Анкаре по итогам 2-го трехстороннего заседания министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта.

"В последние годы наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах достигло беспрецедентного уровня. Мы обсудили пути его дальнейшего расширения. Узбекистан проводит открытую, прагматичную внешнюю политику и полон решимости углублять сотрудничество со своими стратегическими партнерами как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Узбекистан рассматривает трехстороннее сотрудничество как возможность для создания новых перспектив", - отметил Саидов.