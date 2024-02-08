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Бахтиер Худоерзода: Правительство Азербайджана основательно подготовилось к выборам 

Бахтиер Худоерзода: Правительство Азербайджана основательно подготовилось к выборам  Процесс наблюдения показал, что правительство основательно подготовилось к организации этого важнейшего политического мероприятия.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 11:59
Бахтиер Худоерзода: Правительство Азербайджана основательно подготовилось к выборам 

Процесс наблюдения показал, что правительство основательно подготовилось к организации этого важнейшего политического мероприятия.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

"ЦИК Азербайджана обеспечил прозрачность и гласность на выборах. В этом процессе немаловажный вклад привнесли политические партии, СМИ, общественные объединения. Избирательные участки были оборудованы соответствующим образом",- сказал он.

По его словам, в день голосования они[наблюдатели] присутствовали на открытии избирательного участка: "В процессе наблюдения мы не заметили никаких нарушений. Организационная работа ЦИК, а также СМИ способствовали активности избирателей. Мы считаем, что внеочередные выборы прошли в соответствии с конституцией и избирательным кодексом АР",- отметил он.

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Версия на английском языке Bakhtiyor Khudoyorzoda: Azerbaijani gov’t thoroughly prepared for elections
Версия на азербайджанском языке Tacikistan təmsilçisi: “Azərbaycan hökuməti seçkilərə hərtərəfli hazırlaşıb”

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