Бахтиер Худоерзода: Правительство Азербайджана основательно подготовилось к выборам

Процесс наблюдения показал, что правительство основательно подготовилось к организации этого важнейшего политического мероприятия.

Процесс наблюдения показал, что правительство основательно подготовилось к организации этого важнейшего политического мероприятия.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

"ЦИК Азербайджана обеспечил прозрачность и гласность на выборах. В этом процессе немаловажный вклад привнесли политические партии, СМИ, общественные объединения. Избирательные участки были оборудованы соответствующим образом",- сказал он.

По его словам, в день голосования они[наблюдатели] присутствовали на открытии избирательного участка: "В процессе наблюдения мы не заметили никаких нарушений. Организационная работа ЦИК, а также СМИ способствовали активности избирателей. Мы считаем, что внеочередные выборы прошли в соответствии с конституцией и избирательным кодексом АР",- отметил он.