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Бахар Мурадова встретилась в Анкаре с министром по делам семьи и социальных услуг Турции

Бахар Мурадова встретилась в Анкаре с министром по делам семьи и социальных услуг Турции 21 апреля в Анкаре состоялась встреча делегаций во главе с министром по делам семьи и социальных услуг Турции Дерьей Яник и председателем Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадовой.
Внешняя политика
21 апреля 2022 г. 19:32
Бахар Мурадова встретилась в Анкаре с министром по делам семьи и социальных услуг Турции

21 апреля в Анкаре состоялась встреча делегаций во главе с министром по делам семьи и социальных услуг Турции Дерьей Яник и председателем Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадовой.

Как сообщает Report, на встрече также присутствовал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Азербайджанская делегация также посетила городок детских домов "Сарай".

Отметим, что делегация Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана по главе с председателем Бахар Мурадовой находится с визитом в соседней стране по приглашению министра по делам семьи и социальных услуг Турции Дерьи Яник. Целью визита является изучение взаимного опыта и расширение сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova Ankarada Türkiyənin ailə və sosial xidmətlər naziri ilə görüşüb

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