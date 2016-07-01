​Бахар Мурадова: В принимаемых ПА ОБСЕ документах должна отразиться агрессия Армении

Тбилиси. 1 июля. REPORT. AZ/ В Тбилиси проходит 25-ая летняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках сессии, посвященной теме "25-летие парламентского сотрудничества: усиливая доверие посредством диалога", состоялось заседание Постоянного комитета. На заседании обсудили повестку организации, финансовые вопросы, изменения в ряд документов.

Выступившая на заседании комитета руководитель азербайджанской делегации Бахар Мурадова подчеркнула важность отражения в принимаемых ПА ОБСЕ документах вопросов, касающихся агрессии Армении, и освобождения оккупированных территорий Азербайджана.

По словам Б.Мурадовой, включение подобных вопросов в документы ПА ОБСЕ в то время, когда ведутся переговоры по мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, дадут толчок мирному процессу.

Затем началось пленарное заседание. После открытия мероприятия председателем ассамблеи Илккой Канервой, выступили председатель грузинского парламента Давид Усупашвили, президент страны Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Официальные представители Грузии дали высокую оценку совпадению 25-летия ПА ОБСЕ с 25-летием государственной независимости Грузии.

В ходе выступлений обсудили роль ОБСЕ в развитии стран-участниц организации, разрешении конфликтов в мире, Европе и на Южном Кавказе.

На сессии, которая продлится до 5 июля, Азербайджан представляет возглавляемая вице-спикером парламента Азербайджана, руководителем азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Бахар Мурадовой делегация в составе депутатов Азая Гулиева, Ульвии Агаевой, Кямрана Набизаде, Эльшада Гасанова и Тахира Миркишили.