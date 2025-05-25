Бахар Мурадова: Турция и Азербайджан целенаправленно сотрудничают в области укрепления института семьи

Турция и Азербайджан имеют общие цели в укреплении института семьи, и они будут решительно продолжать сотрудничество в данном направлении.

Турция и Азербайджан имеют общие цели в укреплении института семьи, и они будут решительно продолжать сотрудничество в данном направлении.

Как сообщает Repоrt, об этом заявила председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в интервью Anadolu.

Она отметила, что Турция всегда была рядом с Азербайджаном: "Две страны действуют по принципу "одна нация, два государства". Турция была рядом с нами в самые трудные моменты. Сегодня за азербайджанскими семьями, возвращающимися в свои дома, стоит сила этого братства. Как человек, живущий вдали от родины 30 лет, я тоже взволнована тем, что вернусь со своей семьей на родину после освобождения наших земель от оккупации".

Б.Мурадова отметила, что институт семьи является краеугольным камнем общественного устройства как в Азербайджане, так и в Турции: "Семья - важнейший аспект нашей национальной идентичности. Забота о семье - самая важная инвестиция в будущее государства и нации".

Председатель комитета также обратила внимание на роль семейной политики в укреплении двустороннего сотрудничества: "И в Турции, и в Азербайджане мы реализуем множество проектов в двустороннем формате и обмениваемся опытом".