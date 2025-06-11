Бахар Мурадова: Средний коридор - ключ к устойчивому развитию стран ОТГ

Средний коридор играет роль гаранта целей устойчивого развития, стоящих перед странами Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на проходящем в Баку мероприятии на тему "Средний коридор 360°: От геополитики к цифровой трансформации, от семьи к зеленому развитию".
По её словам, Средний коридор важен для государств-членов не только как транспортный маршрут, но и как фактор мира и стабильности:
"Он имеет глубокое значение с геополитической и экологической точек зрения. Средний коридор также служит инструментом достижения Целей устойчивого развития, актуальных для всех нас. Семейная политика - краеугольный камень национальных стратегий. Чем активнее женщины участвуют в образовании, экономике и цифровой трансформации, тем динамичнее развивается общество. В этом контексте страны ОТГ могут объединить усилия в сфере технологического развития и использования передовых технологий", - отметила она.