​Бахар Мурадова обратилась к европейским избирателям

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Евросоюз не беспокоит вопрос нарушения территориальной целостности ни одной из стран. В противном случае ЕС продемонстрировал бы свою позицию".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании парламента заявила зампред Милли Меджлиса Бахар Мурадова, выражая протест принятой Европарламентом резолюции против Азербайджана.

Б.Мурадова заявила, что последствия подобных документов могут в первую очередь отрицательно сказаться на судьбах европейцев: "Поэтому, обращаясь к европейцам, хочу сказать, чтобы они серьезно подумали о людях, которых знают как политиков и депутатов. Я призываю вас к бдительности. От избранных вами политиков требуйте справедливой позиции. Мы спасем мир, если сегодня будем вместе. Сегодня миру угрожает опасность".