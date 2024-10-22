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Бахар Мурадова: Азербайджан рассматривает расширение сотрудничества с ООН

Бахар Мурадова: Азербайджан рассматривает расширение сотрудничества с ООН Азербайджан рассматривает расширение сотрудничества с Организацией Объединенных Наций (ООН) в новых сферах.
Внешняя политика
22 октября 2024 г. 18:49
Бахар Мурадова: Азербайджан рассматривает расширение сотрудничества с ООН

Азербайджан рассматривает расширение сотрудничества с Организацией Объединенных Наций (ООН) в новых сферах.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на встрече с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой.

Она отметила, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений со всеми структурами ООН, и успешное сотрудничество осуществляется как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

"С момента вступления Азербайджана в ООН решение карабахской проблемы всегда занимало особое место в отношениях. Теперь, когда карабахский вопрос решен, мы смотрим на наши отношения через новую призму", - сказала Мурадова.

Она отметила, что Азербайджан придает большое значение установлению мира в регионе и предпринимает важные шаги в этом направлении: "Наша страна добилась больших успехов в этом направлении, в том числе в выполнении обязательств по обеспечению прав женщин, гендерного равенства и расширению полномочий женщин".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBahar Muradova: Azərbaycan BMT ilə əməkdaşlığı genişləndirməyi nəzərdən keçirir

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