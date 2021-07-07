Посол: Победа в карабахской войне еще раз выдвинула на первый план стратегическое значение Нахчывана

"Победа во Второй карабахской войне еще раз выдвинула на первый план стратегическое значение Нахчывана".

"Победа во Второй карабахской войне еще раз выдвинула на первый план стратегическое значение Нахчывана".

Как сообщает Report, об этом чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал на встрече с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым.

Багчы расценил азербайджано-турецкие отношения как продолжение связей, заложенных в свое время общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и бывшим президентом Турецкой Республики Сулейманом Демирелем.