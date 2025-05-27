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Багаджати: Обвинять ислам и мусульман во всех бедах несправедливо

Багаджати: Обвинять ислам и мусульман во всех бедах несправедливо Обвинять ислам и мусульман во всех бедах несправедливо.
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 16:27
Багаджати: Обвинять ислам и мусульман во всех бедах несправедливо

Обвинять ислам и мусульман во всех бедах несправедливо.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель "Инициативы мусульман Австрии" (Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen) Тарафа Багаджати на панельной сессии в рамках международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

Он подчеркнул, что решение этой проблемы требует совместных усилий, иначе различные ​​формы исламофобии станут обычным явлением и нормой.

Багаджати отметил, что в Австрии действует центр по борьбе с исламофобией, целью которого является предотвращение формирования негативного образа об исламе.

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Версия на английском языке Austrian Muslim Initiative chair: Unfair to blame Islam for tragedies
Версия на азербайджанском языке Avstriya Müsəlman Təşəbbüsünün sədri: Hər mövzuda islamın günahlandırılması ədalətsizlikdir

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