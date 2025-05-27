Багаджати: Обвинять ислам и мусульман во всех бедах несправедливо

Обвинять ислам и мусульман во всех бедах несправедливо.

Обвинять ислам и мусульман во всех бедах несправедливо.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель "Инициативы мусульман Австрии" (Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen) Тарафа Багаджати на панельной сессии в рамках международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

Он подчеркнул, что решение этой проблемы требует совместных усилий, иначе различные ​​формы исламофобии станут обычным явлением и нормой.

Багаджати отметил, что в Австрии действует центр по борьбе с исламофобией, целью которого является предотвращение формирования негативного образа об исламе.